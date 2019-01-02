Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американского шпиона

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео заявил в среду, что США требуют немедленного возвращения задержанного в России американца. Об этом сегодня сообщает агентство Блумберг.

Американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который накануне был задержан в российской столице по подозрению в шпионаже, и объяснения причин задержания.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. Против американца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, которая предусматривает срок до 20 лет лишения свободы.

По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на бракосочетание к своим знакомым. Дэвид отверг какую-либо связь его брата с разведывательной деятельностью, сообщает РБК.