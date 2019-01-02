В ДНР заявили о взятии в плен украинского силовика

Народная милиция самопровозглашенной ДНР заявила о задержании украинского военнослужащего, принимавшего участие в попытке проникновения на территорию республики на южном направлении.

Об этом сообщил журналистам в среду, 2 января, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военный был брошен своими коллегами "при паническом бегстве". Басурин отметил, что у пленного констатировали переохлаждение, ему оказывается медпомощь.

По словам Басурина, украинский военный после захвата в плен рассказал бойцам Донецкой народной республики подробности планировавшегося наступления ВСУ на Мариупольском направлении.