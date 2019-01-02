Украина возмущена: американский канал CNN назвал Симферополь российским

Американский телеканал CNN в своем новогоднем материале назвал Симферополь российским городом. Согласно последней информации источников, власти Украины, узнав об этом были невероятно возмущены.

Уточняется, что CNN в недавнем выпуске показал фотографию, на котором Симферополь обозначен как часть Российской Федерации. Посольство Украины незамедлительно отреагировало на это действие.

Как уточняет портал Газета.Ru, украинские власти выразили надежду на то, что "друзья из CNN" в будущем будут лучше проверять факты и тщательно изучать контент, который выходит в эфир. В посольстве порекомендовали американским журналистам не следовать "российской методичке".