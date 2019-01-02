Жители Эстонии заняли первое место в ЕС по тратам на спиртное

Жители Эстонии заняли первое место по тратам на спиртное среди народов всех стран-членов Евросоюза. Соответствующую информацию сегодня предоставили в европейском статистическом агентстве Eurostat.

Известно, что за 2017 год европейские домохозяйства в общей сложности потратили на приобретение алкоголя более 130 миллиардов евро, передает портал "Вести".

Больше всего средств на спиртное потратили именно эстонцы – 5,2 процента всех своих доходов. Следом идет Латвия с показателем 4,9 процента, а за ней – Литва (4 процента). Меньше всего денег на алкогольные напитки тратили жители Испании (0,8 процента), а также Италии и Греции (по 0,9 процента).