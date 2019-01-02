Порошенко готовит новую провокацию, заявили в ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко собирается устроить провокацию, чтобы вновь ввести режим военного положения в стране, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов. Он намерен использовать эту ситуацию для повышения своего рейтинга», - заявил Андрей Марочко.

Напомним, 26 декабря в десяти областях Украины закончилось действие военного положения, введенного Киевом месяцем ранее после задержания в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины, нарушивших российскую границу, пишет RT.