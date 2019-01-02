Произошла железнодорожная авария в Дании, есть погибшие

В Дании на железнодорожном мосту через пролив Большой Бельт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла авария с участием грузового и пассажирского поездов. Шесть человек погибло.

В настоящее время движение на мосту закрыто, датская полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительной информации, с крыши грузового состава сорвалась часть кровли и попала в пассажирский поезд, которому пришлось применить экстренное торможение.

На данные момент следователи считают, что авария произошла из-за слишком резкого торможения. В результате катастрофы погибло шесть человек, сообщили представители железнодорожной компании. Это произошло в 7.30 по местному времени (9.30 мск), уточняет RT.