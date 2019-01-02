Десятки участников движения "желтые жилеты" утром в среду, 2 января, заблокировали нефтебазу неподалеку от города Руан, расположенного на северо-западе Франции. Об этом ранее сегодня сообщили СМИ.

Отмечается, что активисты перекрыли все въезды к нефтяному терминалу. Они также призвали своих сторонников присоединиться к ним, передает телеканал BFM.

Эксперты подчеркивают, что нефтебаза, о которой идет речь, является одним из ключевых стратегических объектов французского департамента Приморская Сена. Уточняется, что за прошедший месяц данный терминал уже два раза блокировался "желтыми жилетами".