Киев поздравил украинцев с новым годом чудовищным повышением коммуналки

В среднем цена на газ для украинцев выросла на 22,8%. Это потянуло за собой повышение тарифов на тепло. Тепловая энергия теперь жителям Украины обходится на 16,6% дороже.

Повышение тарифов на коммуналку — это та самая мера, за которую боролся киевский майдан в 2013 году. Тогда киевские радикалы провозгласили курс на Европу. Высокая цена на коммунальную энергию — это одна из особенностей европейского континента. В той же Польше даже есть анекдот на эту тему: «Почему Гитлер застрелился? Потому что увидел счета за коммунальную энергию.»