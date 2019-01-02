В Германии арестован мужчина, совершивший наезд на людей в новогоднюю ночь

В Германии в среду, 2 января, арестовали мужчину, который совершил наезд на людей в новогоднюю ночь. Согласно последней информации, его подозревают в покушении на убийство нескольких лиц.

В немецкой прокуратуре отметили, что мужчина, вероятно, целенаправленно пытался сбить пешеходов. Его целью якобы являлось убийство иностранцев, передает ТАСС.

Подозреваемый минимум четыре раза пытался наехать на людей сначала в Боттропе, а позже в Эссене. В результате пострадали восемь человек, среди которых ребенок. Известно, что, в частности, мужчина направлял машину на мигрантов из Афганистана и Сирии.