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В Донецке взорвали опору железнодорожного моста
2 января 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Донецке неизвестные подорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной ДНР.
Взрыв прогремел накануне, 1 января, в Пролетарском районе Донецка. Пострадавший железнодорожный мост находится на 27-м километре перегона Чумаково – Ларино. К счастью, обошлось без пострадавших, но движение автотранспорта на аварийном участке было приостановлено на период проведения ремонтных работ.
Специалисты аварийной службы укрепили пострадавшую опору, предотвратив возможное обрушение моста. После завершения аварийных работ сегодня утром движение было возобновлено, сообщает РИА Новости.
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