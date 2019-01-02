Ученые выяснили, к чему приведет месяц без алкоголя

Британские ученые исследовали, как отказ от употребления алкоголя в течение одного месяца влияет на самочувствие людей немедленно и в долгосрочной перспективе. Выяснились любопытные детали.

В течение 2018 года исследователи из Университета Сассекса проводили эксперимент с участием 800 периодически выпивающих добровольцев. При этом от употребления алкоголя они отказывались всего на месяц – в течение января, а эффект от воздержания оценивался до конца года.

Люди, не употреблявшие алкоголь в течение одного месяца, в дальнейшем стали пить реже и меньше, отметили специалисты. Сами испытуемые при этом сообщали следующие данные: 90% отметили экономию денег от сокращения расходов на спиртное, 70% рассказали об улучшении качества сна, 58% отметили снижение массы тела, у 57% улучшилась концентрация внимания, сообщает «РГ».