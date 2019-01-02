Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп в начале 2019 года сделал резонансное заявление. По словам президента Соединенных Штатов, он с нетерпением ждет встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Соответствующий пост Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter, отметив, что Ким Чен Ын прекрасно понимает, что его страна обладает огромным экономическим потенциалом.

Ранее о желании встретиться с президентом США заявил и лидер КНДР. В традиционной речи по случаю первого дня нового года Ким Чен Ын подчеркнул, что готов провести переговоры с американским коллегой в любое время. Более того, по его словам, если Штаты будут готовы идти на компромиссы, то отношения между двумя странами могут начать развиваться в лучшую сторону.