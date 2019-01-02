В Белоруссии опрокинулся автобус с российскими туристами

Автобус с туристами из Российской Федерации, который следовал в Витебск, опрокинулся в Ушачском районе Белоруссии. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла неподалеку от деревни Угринки вечером 1 января. По неустановленным причинам автобус съехал в кювет и перевернулся, передает портал "Вести".

В момент ДТП в салоне находились 23 россиянина, а также гид из Витебска. Женщина 1978 года рождения получила травмы, вследствие чего была госпитализирована. Другие пассажиры транспортного средства не пострадали, они временно были размещены в школе, расположенной неподалеку.