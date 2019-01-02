Эксперт высказался о затратах Украины в 2019 году на обслуживание госдолга

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил решение Украины направить в 2019 году на обслуживание государственного долга астрономическую сумму.

Ранее стало известно, что эта сумма превышает 145 млрд гривен. По словам эксперта, ситуация на Украине в настоящий момент является критической, а при таком долге и его обслуживании развитие экономики в стране невозможно.