//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Елизавета Боярская показала семейное фото, на котором ее отец позирует без шляпы
- Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет
- Пользователи сети раскритиковали Волочкову за крайне "скудный" новогодний стол
- Съемки в фильме «Формула любви» едва не разрушили брак Семена Фарады
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Новогоднее обращение Путина назвали «вызывающе дерзким»
2 января 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
В британской прессе сочли дерзким традиционное новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны, в котором он призвал россиян к сплоченности.
В своем новогоднем обращении к гражданам РФ Владимир Путин напомнил, что у России «никогда не было и не будет помощников», поэтому решать все насущные задачи необходимо собственными усилиями. В связи с этим президент призвал россиян к сплоченности.
Британский таблоид The Sun счел новогоднее обращение президента Российской Федерации «вызывающе дерзким». Такие слова российского лидера связаны с западными санкциями в отношении России, а также с повышением градуса напряженности в отношениях между РФ и западными странами в связи с «делом Скрипаля», считает автор статьи, озаглавленной «Путин отвергает Запад в дерзком обращении к миллионам россиян».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
В США объяснили применение слезоточивого газа в отношении мигрантов
Пользователи сети раскритиковали Волочкову за крайне "скудный" новогодний стол
Елизавета Боярская показала семейное фото, на котором ее отец позирует без шляпы
//Новости партнеров
//Культура
На Украине "обрадовались" исчезновению Вайкуле из российского эфира
//В мире
//В мире
//В мире
Эксперт высказался о затратах Украины в 2019 году на обслуживание госдолга
//Новости СМИ2
Появились новости о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
//Общество
//Общество
В новый год с новыми ценами: в Москве подорожал проезд на электричках
//Общество
//Общество
Чахлые фейерверки говорят об ухудшении благосостояния и уменьшении оптимизма
//Общество
В небо над столицей Крыма выпустили несколько тысяч фейерверков
//Спорт
Антидопинговое агентство США в очередной раз требует отстранения России
Съемки в фильме «Формула любви» едва не разрушили брак Семена Фарады
//Общество
//Общество
Почему Митрополит Рязанский Марк раскритиковал фильм "Ирония судьбы"
//Общество
//Общество
Три маленьких мальчика и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске
//В мире
//В мире
Виктор Ющенко подозревает, что украинцев возвращают в XVII век
//Общество
2 января из-за взрыва в Магнитогорске объявлен днем траура в Челябинской области
//Общество