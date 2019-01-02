Новогоднее обращение Путина назвали «вызывающе дерзким»

В британской прессе сочли дерзким традиционное новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны, в котором он призвал россиян к сплоченности.

В своем новогоднем обращении к гражданам РФ Владимир Путин напомнил, что у России «никогда не было и не будет помощников», поэтому решать все насущные задачи необходимо собственными усилиями. В связи с этим президент призвал россиян к сплоченности.

Британский таблоид The Sun счел новогоднее обращение президента Российской Федерации «вызывающе дерзким». Такие слова российского лидера связаны с западными санкциями в отношении России, а также с повышением градуса напряженности в отношениях между РФ и западными странами в связи с «делом Скрипаля», считает автор статьи, озаглавленной «Путин отвергает Запад в дерзком обращении к миллионам россиян».