В США объяснили применение слезоточивого газа в отношении мигрантов

Сотрудники погранично-таможенной службы США объяснили, почему применили против мигрантов слезоточивый газ. Согласно последней информации, данные меры были приняты исключительно в целях самообороны.

По словам пограничников, группа мигрантов пыталась пролезть под забором неподалеку от КПП "Сан-Диего – Тихуана". В какой-то момент подростки начали бросать в сотрудников полиции камни, отвлекая их, передает RT

После этого правоохранители приняли решение применить слезоточивый газ и перцовые баллончики, причем они якобы распыляли вещества по направлению ветра от нарушителей. Подчеркивается, что это действие было направлено на поддержание безопасной обстановки на границе.