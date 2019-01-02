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В США объяснили применение слезоточивого газа в отношении мигрантов

2 января 2019, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В США объяснили применение слезоточивого газа в отношении мигрантов
фото: pixabay.com
Сотрудники погранично-таможенной службы США объяснили, почему применили против мигрантов слезоточивый газ. Согласно последней информации, данные меры были приняты исключительно в целях самообороны.
 
Более 260 человек погибли, пытаясь пробраться через границу США

Более 260 человек погибли, пытаясь пробраться через границу США

 
По словам пограничников, группа мигрантов пыталась пролезть под забором неподалеку от КПП "Сан-Диего – Тихуана". В какой-то момент подростки начали бросать в сотрудников полиции камни, отвлекая их, передает RT.
 
После этого правоохранители приняли решение применить слезоточивый газ и перцовые баллончики, причем они якобы распыляли вещества по направлению ветра от нарушителей. Подчеркивается, что это действие было направлено на поддержание безопасной обстановки на границе.

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