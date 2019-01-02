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Кличко раскусил пранкеров после фразы о «пьяном Порошенко под столом»
2 января 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в новогоднюю ночь позвонили киевскому градоначальнику Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Звонившие обменялись новогодними поздравлениями и пожеланиями, после чего прозвучала фраза «Ну а мы тут пьяного Петра Алексеевича (Порошенко) из-под стола вытаскиваем». В этот момент Кличко догадался, что его пытаются разыграть.
Киевский мэр пожелал российским пранкерам побольше успешных розыгрышей, потому что «без них скучно», и тоже поздравил их с Новым годом.
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