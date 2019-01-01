Латвия: политики просят прощение, пенсионеры разочарованы, 500 евро «уходят»

Для Латвии 2018 год выдался несколько напряженным: до сих пор отсутствует новое правительство, должность мэра Риги под «угрозой», врачи бастуют, увеличился отток населения из страны.

Начало 2019 года для многих латвийцев не посулило ничего хорошего: повысился пенсионный возраст, а купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота.

Итак, поговорим о пенсиях.

С этого года пенсионный возраст в Латвии увеличится на три месяца. Об этом население страны информирует Министерство благосостояния.

На пенсию могут выходить люди, достигшие 63 года и шесть месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет. Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно – на два года раньше общего пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Латвии ежегодно повышается на три месяца, пока в 2025 году не достигнет 65 лет. Разумеется, большинство не испытывают восторга от таких «правил».

Мария, 63 года: « Ерунда какая! С каждым годом все увеличивается пенсионный возраст. Это делается для того, чтобы не выплачивать пенсии! Вымрут все…пока доживут до этого возраста».

Виктор, 60 лет: «Я понимаю, что будущее пенсионеров очень призрачное. Не сомневаюсь, что в 2025 году будут новые правила! Не видать нам пенсии как своих ушей».

Еще одна новость, которая удивила латвийцев: купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота.

«Ликвидация» самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью: именно эти купюры в « особом почете» у криминальных структур. В 17 стран ЕС такие банкноты выйдут из оборота уже в этом месяце. В Германии и Австрии это произойдет в конце апреля. Что касается Латвии, то пока данная купюра имеет место быть. Кстати, банкноту в 500 евро не печатают уже с 2014 года.

И может одна хорошая новость: мэр Риги Нил Ушаков поздравил рижан с Новым годом, и извинился от всех политиков за происходящее в Латвии.

Нил Ушаков: « Нужно найти важные слова. Во – первых, это слова извинения. По разным причинам, в разных обстоятельствах, но каждый из нас, политиков, где-то допустил ошибки. Кто-то меньше, кто-то больше. Поэтому, глядя на события последних месяцев в нашей стране латвийские политики должны извиниться. Я хочу извиниться от имени политиков за то, что сейчас происходит в Латвии!»

Как к таким извинениям отнеслись жители Риги?

Волдемар, строитель: «Я не верю Ушакову! Напаскудил, был замешан в коррупции, а теперь извиняется! За себя пусть извиняется!»

Анна, врач: « Я не очень «люблю» Ушакова. Он скользкий. Ради власти готов на все! Но извинился. Думаю, что поступок неплох».

Айвита, медицинская сестра: « Оставьте в покое Ушакова! Вот повысят нам тарифы на ВСЕ!!!! Тогда плакать будете!»

Инта, продавец: « Замучил этот Ушаков! Сам не может решить проблемы и впутывает население. У него и так достаточно финансов. Запачкался – уходи! Нет, не хочет!»

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.