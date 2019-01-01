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Пентагон извинился за шутку про бомбардировку Нью-Йорка
1 января 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сообщение, за которое пришлось извиняться стратегическому командованию, содержало намек на возможности ядерных сил. В Нью-Йорке существует новогодняя традиция. За минуту до Нового года на таймс-сквер начинают спускать большой шар. Когда он опускается на землю, наступает новый год.
В своем официальном твиттере стратегическое командование армии США напомнило про эту традицию и пошутило: «Согласно традиции, на Таймс-сквер опустится большой шар. Но, если понадобится, мы готовы сбросить кое-что гораздо большее».
Сообщение вызвало грандиозный скандал. В конечном итоге стратегическому командованию пришлось за него извиняться.
Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.— US Strategic Command (@US_Stratcom) 31 декабря 2018 г.
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