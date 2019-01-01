Латвия: с Новым годом, Россия!

Резонный вопрос, а зачем встречать Новый год дважды? Дело в том, что существует разница во времени: в Москве на один час больше, чем в Риге. Интересно то, что многие латвийцы начинают отмечать Новый год уже в 23.00, когда с голубого экрана их поздравляет президент России Владимир Путин. А к полночи, разгоряченные теплой речью президента РФ, с удовольствием поднимают бокал шампанского под речь президента Латвии Раймонда Вейониса. Справедливости ради отметим, что делают латвийцы это с удовольствием!









Новый год – время поздравлений и пожеланий, но, увы, иногда политические разногласия оказываются выше, чем простые человеческие чувства. До сих пор неизвестно о взаимных поздравлениях двух президентов – Владимира Путина и Раймонда Вейониса.









В латвийской прессе данный вопрос вызвал много обсуждений: одно издание написало, что лидер РФ поздравил глав несколько десятков стран, но в это число не входит Латвия, другая газета написала, что Владимир Путин тайно поздравил Раймонда Вейониса. Впрочем, неофициальные источники латвийской прессы утверждают, что протокольные службы РФ передали, как минимум, три новогодних поздравления: от президента РФ, от премьер – министра РФ, от главы МИД РФ.









А как же поздравления со стороны руководства Латвии? Ответа нет! Даже неофициальные источники прессы не смогли дать ответ. Да и пресс – служба канцелярии латвийского лидера молчит! Возможно, все ушли отмечать Новый год?









Но Новый год – долгожданный и интернациональный праздник. У многих людей он ассоциируется с волшебством и подарками. Этот праздник и в России, и в Латвии создает праздничное настроение, потому что люди всех возрастов и национальностей искренне верят в то, что их заветные цели и мечты сбудутся! И тут, право слово, уже не до политики!









Анда, Рига: «С Новым годом, Россия! Счастья, здоровья, мира, соседи!»

Владимир, Вентспилс: «Надоела эта политика! Давайте о любви говорить! Счастья всем россиянам!»

Сандрис, Даугавпилс: «Хочется пожелать взаимного уважения. Я всегда был за МИР! С Новым годом, Россия!»

Лайма, Резекне: «Лучше дружить, чем ругаться! Давайте поднимем вместе бокалы и пожелаем процветания друг другу! С Новым годом!»