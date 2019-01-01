Виктор Ющенко подозревает, что украинцев возвращают в XVII век

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что действую украинские власти возвращают свой народ в XVII век. На Украине с 1 ноября 2018 года были повышены цены на газ для населения.



А в городах появились билборды с социальной рекламой - народу обещают снизить цены на голубое топливо.

Виктор Ющенко высказал мнение по этому поводу. По мнению экс-главы Украины, власти страны унижают народ и возвращают его в XVII век. Об этом бывший президент Украины заявил в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир», - передаёт RT.

«Культура экономики — она даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал Ющенко.