На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Общенациональный украинский телеканал впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны. Телеканал "1+1" вместо обращения Петра Порошенко сначала пустил обращение артиста - комика Владимира Зеленского.

Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление

За несколько минут до наступления Нового года юморит объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины. А после Зеленского показали обращение Петра Порошенко. Трансляция закончилась уже в 2019 году.

На это обратил внимание портал fraza.ua. Обращение Зеленского вышло в эфир телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского за несколько минут до наступления 2019 года, - сообщает Газета.ру. Таким образом, новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко впервые в истории Украины показали уже после полуночи.

31 декабря 2018 года на Украине стартовала предвыборная кампания — началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК. Действующий президент пока не объявлял о намерении участвовать в гонке.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.