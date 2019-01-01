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На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
1 января 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Общенациональный украинский телеканал впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны. Телеканал "1+1" вместо обращения Петра Порошенко сначала пустил обращение артиста - комика Владимира Зеленского.
За несколько минут до наступления Нового года юморит объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины. А после Зеленского показали обращение Петра Порошенко. Трансляция закончилась уже в 2019 году.
На это обратил внимание портал fraza.ua. Обращение Зеленского вышло в эфир телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского за несколько минут до наступления 2019 года, - сообщает Газета.ру. Таким образом, новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко впервые в истории Украины показали уже после полуночи.
31 декабря 2018 года на Украине стартовала предвыборная кампания — началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК. Действующий президент пока не объявлял о намерении участвовать в гонке.
Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
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