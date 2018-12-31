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Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали
31 декабря 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко стал как президент США Дональд Трамп, частенько общаться в соцсетях. В Тwitter он поздравил украинский народ с Новым годом. Но его поздравление многие граждане Украины не оценили.
Порошенко написал в своем поздравлении, что уходящий год для Украины был полон "больших испытаний и побед". "Благодарю каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим", — поздравил Порошенко жителей Украины.
Пользователи сети поблагодарили его за поздравления, но у многих появились сомнения, есть ли у украинских властей перечисленные Порошенко "достижения", - передает РИА Новости. "Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ", — пишут в сети.
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