Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали

Президент Украины Петр Порошенко стал как президент США Дональд Трамп, частенько общаться в соцсетях. В Тwitter он поздравил украинский народ с Новым годом. Но его поздравление многие граждане Украины не оценили.

Порошенко написал в своем поздравлении, что уходящий год для Украины был полон "больших испытаний и побед". "Благодарю каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим", — поздравил Порошенко жителей Украины.

Пользователи сети поблагодарили его за поздравления, но у многих появились сомнения, есть ли у украинских властей перечисленные Порошенко "достижения", - передает РИА Новости. "Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ", — пишут в сети.