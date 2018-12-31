Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 31 декабря, подвел итоги уходящего года. По словам политика, это был год не только "больших испытаний", но также "больших достижений и побед".

Украинский лидер выразил благодарность каждому жителю страны за то, что совместными усилиями украинцы активно меняют свое государство, утверждают собственную независимость, защищают свой "европейский выбор", а также целесообразно отвечают на политические и экономические вызовы со стороны других государств.