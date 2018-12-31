В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил рацион украинцев с питанием жителей блокадного Ленинграда. По словам политика, Киев жертвует здоровьем граждан, чтобы получить очередной транш МВФ.

Рабинович заявил, что Министерство социальной политики более чем в два раза сократило нормы потребления некоторых продуктов, в частности, ранее норма хлеба составляла 250 грамм, а теперь – лишь 100 грамм. "Прямо как в блокадном Ленинграде!" – передает РИА "Новости" слова депутата Рады.

Вадим Рабинович также добавил, что в будущем будет изменена и норма потребления кондитерских изделий, а также животных жиров. По его мнению, украинское руководство готово посадить жителей страны на сухой паек, чтобы достичь собственных целей.