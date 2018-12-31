В Госдуме считают решение США вывести войска из Сирии логичным

Член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов считает решение властей США вывести свои войска из Сирии логичным. Соответствующая информация появилась в СМИ на днях.

Российский политик, комментируя заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости убедить президента США изменить решение о полном выводе войск из САР, отметил, что армия страны вносит деструктивный вклад в урегулирование на территории Сирии.