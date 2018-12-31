Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник в рамках своего новогоднего обращения сделала важное заявление. По словам политика, Германии в 2019 году следует взять на себя больше ответственности.

Меркель подчеркнула, что в настоящий момент остро стоят вопросы изменения климата, управления и упорядочивания миграции, а также борьбы с террористами. Канцлер подчеркнула, что ФРГ хочет решить все эти проблемы и сможет сделать это максимально эффективно лишь в том случае, если будет учитывать интересы других государств, передает RT