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Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

31 декабря 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР
фото: pixabay.com
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил заявление властей США о необходимости оставить часть американских войск на территории Сирии.
 
СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

 
Мирзаян, говоря о словах американского сенатора Линдси Грэма насчет необходимости убедить президента США Дональда Трампа не выводить полностью войска из Сирии, отметил, что многие политики в Штатах не согласны с планами главы страны. Однако, по мнению российского эксперта, Трамп является прагматиком, который вывел войска исключительно из тех районов, где их присутствие лишь вредит американской стороне.
 
Мирзаян в беседе с RT выразил уверенность в том, что Грэм не сможет повлиять на решение Трампа.
 
Ранее сообщалось, что президент США якобы согласился замедлить вывод войск с территории САР.

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