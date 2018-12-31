Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил заявление властей США о необходимости оставить часть американских войск на территории Сирии.



Мирзаян, говоря о словах американского сенатора Линдси Грэма насчет необходимости убедить президента США Дональда Трампа не выводить полностью войска из Сирии, отметил, что многие политики в Штатах не согласны с планами главы страны. Однако, по мнению российского эксперта, Трамп является прагматиком, который вывел войска исключительно из тех районов, где их присутствие лишь вредит американской стороне.

Мирзаян в беседе с RT выразил уверенность в том, что Грэм не сможет повлиять на решение Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США якобы согласился замедлить вывод войск с территории САР.