В США лев выбрался из вольера и убил молодую девушку

В США случился страшный инцидент с участием льва. Согласно последней информации осведомленных источников, хищник смог самостоятельно выбраться из своего вольера и растерзал молодую девушку.

Жертвой льва стала стажер зоопарка – 22-летняя девушка, которая скончалась на месте от ранений, несовместимых с жизнью, передает утром в понедельник, 31 декабря, Газета.Ru.

На место трагедии незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они решили использовать снотворное для нейтрализации хищного животного, однако через некоторое время выяснилось, что препарат не подействовал. Льва пришлось застрелить. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает издание USA Today.