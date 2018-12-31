СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм утром в понедельник, 31 декабря, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение замедлить вывод войск страны с территории Сирии.

Подчеркивается, что был проведен целый ряд обсуждений с главой США и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом, в результате которых и было принято вышеуказанное решение.