Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении президента Владимиру Путину с Новым годом и Рождеством заявил, что союз белорусского и российского народов состоялся. За предновогоднюю неделю белорусский лидер дважды приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Лукашенко сделал оргинальный подарок Путину на Новый год

Поздравляя Путина, Лукашенко отметил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам президента Беларуси, странам пришлось пройти непростой путь, но с уверенностью можно сказать, что союз двух народов состоялся, - сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Президент Беларуси подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы. Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси, - сообщается на сайте belta.by.

Российскому лидеру Владимиру Путину Александр Лукашенко презентовал сало и несколько элитных сортов картофеля, один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания. Как пояснила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Владимир Путин сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского Президента, что ему еще подарить к Новому году. По ее словам, российский президент любит вкусное сало.