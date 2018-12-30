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Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России
30 декабря 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении президента Владимиру Путину с Новым годом и Рождеством заявил, что союз белорусского и российского народов состоялся. За предновогоднюю неделю белорусский лидер дважды приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Поздравляя Путина, Лукашенко отметил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам президента Беларуси, странам пришлось пройти непростой путь, но с уверенностью можно сказать, что союз двух народов состоялся, - сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Президент Беларуси подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы. Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси, - сообщается на сайте belta.by.
Российскому лидеру Владимиру Путину Александр Лукашенко презентовал сало и несколько элитных сортов картофеля, один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания. Как пояснила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Владимир Путин сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского Президента, что ему еще подарить к Новому году. По ее словам, российский президент любит вкусное сало.
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