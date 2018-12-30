Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России

Тема отношений между Латвией и Россией, похоже, будет «вечной»: уходящий год не принес особого потепления. Взаимные упреки, извечный вопрос о «советской оккупации». Право слово, устать от таких «бесед» можно. Когда же наступят добрые соседские отношения? Когда можно будет вздохнуть спокойно? На эти и другие вопросы ответил депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

- Андрей, долгоиграющий вопрос – «советская оккупация». Он решится когда-нибудь?

- Идея предъявить России счет за советские десятилетия обсуждается в странах Балтии уже давно. Правда, сейчас эта тема немного поутихла. Но еще осенью министры юстиции Эстонии и Латвии г-н Рейнсалу, и г-н Дзинтарс Расначс не забыли предъявить счет России за «советскую оккупацию». Интересно, что премьер Эстонии Юрии Ратас заявил, что официально Таллин никаких денег у Москвы требовать не будет. Наш премьер (Марис Кучинскис) промолчал по этому поводу. Тогда я сказал, что совсем не разделяю и не понимаю «поросячьего» восторга о таком «едином порыве» двух стран в желании получить денег. Совершенно понятно, что Латвия и гвоздя ржавого от России не получит. Никто и ничего выплачивать не будет.

- Возможно ли потепление между двумя странами? Главный вопрос – когда?

- Пока сложно делать прогнозы. Все будет зависеть от выборов в Европарламент. А они состоятся в мае 2019 года. Кто будет лидировать? 8 фракций и политических групп представлены на сегодняшний день в Европарламенте. Самая крупная из них – фракция христианских демократов, которую возглавляет Манфред Вебер. Есть популисты из партии г-на Орбана, есть Найджел Фараж ( «Партия независимого Соединенного Королевства»), который ярый сторонник « Брекзит». Кто? Сложно сказать! Нужно дождаться решения Совета ЕС, которое станет известно не ранее чем в мае 2019 года, после того, как пройдут выборы. Не секрет, что России продлили санкции еще на шесть месяцев. Но в Европарламенте я не наблюдал повальной агрессии к России. Несомненно, что Путин имеет сильные позиции, и несмотря на санкции с Россией считаются. Но лично мое мнение: ситуация между Россией и Латвией изменится в лучшую сторону. Возможно, что в конце следующего года. Давайте дождемся выборов.

- Андрей, не могу не спросить: когда же Латвия обретет новое правительство?

- Кто же может на это точно ответить? Пока правительства нет! Скоро наступит Новый год и мы будем с бокалом шампанского слушать поздравления! Кто нас будет поздравлять? Мэр Риги г-н Ушаков! Но у него очень шаткое положение: возможно роспуск Думы. Поздравлять народ будет исполняющий обязанности премьера Марис Кучинскис! Исполняющий обязанности! Кто еще остался? Конечно, президент! Президент, у которого есть все «шансы» не попасть на второй срок в 2019году! Красота! Что тут можно прогнозировать? Люди хотели увидеть новые лица в Сейме – увидели! Но многие «новые» лица впервые попали в парламент и не очень опытны в политических вопросах. Да и дипломатии следует хорошенько поучиться!

- Актуальный вопрос: снимут ли с должности мэра Риги?

- Сам он, конечно, уходить не собирается. Прямых доказательств его вины нет, но…Конечно, г-н Ушаков прекрасно знал, что происходит в его ведомстве: коррупция, взятки и т.д. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уже четко доказали, что были взятки! Конечно, г-н Ушаков лично не брал и не продавал «колеса» на черном рынке (дело о взятках в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме»), но он не мог не знать о нарушениях. Это понятно всем. Борьба за кресло мэра будет! Да и ходят слухи, что г-н Ушаков совсем не прочь перебраться в Европарламент. Поживем – увидим.

- Андрей, давайте о хорошем: поздравление депутата от Европарламента г-на Мамыкина россиянам!

- С удовольствием! Начну, как Борис Николаевич Ельцин! Дорогие россияне! Вы мне дороги! Каждой семье, каждому человеку желаю благополучия, достатка, уверенности в своем будущем, счастья, здоровья, спокойного неба и мира в душе! С наступающим Новым годом!

- С Наступающим! Спасибо!