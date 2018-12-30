Санта Клаус работает водителем школьного автобуса в США

Санта Клаус, вероятно, работает водителем школьного автобуса в штате Даллас, США. В последний день перед рождественскими каникулами он подарил чудо своим маленьким пассажирам – ученикам школы.

Зовут этого волшебника Кертис Дженкинс. Он работает водителем школьного автобуса начальной школы Lake Highlands в Далласе уже семь лет. Кертис несколько месяцев готовился сделать сюрприз своим маленьким пассажирам. И в последний день перед рождественскими каникулами удивил всех: в его автобусе лежали 70 коробок с подарками для каждого школьника, которого он возит в своем автобусе.

«Кертис Дженкинс спросил у каждого ребенка в своем автобусе, что он хочет на Рождество, и все это купил, даже велосипед! Это напоминает нам о том, как много хорошего в мире и как мы должны стремиться быть похожими на Дженкинса», - написало школьное руководство на страничке школы в фейсбуке, восхитившись поступком водителя автобуса.

«Я хотел, чтобы каждый ребенок почувствовал себя нужным и любимым. Видеть лица этих детей – это лучшее, что я мог сделать с деньгами. Теперь дети спрашивают у меня, не я ли – тот самый Санта Клаус», - приводит комментарий водителя Life.