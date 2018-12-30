Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина намерена создать и закупить до двадцати наименований нового вооружения, которого еще нет в Вооруженных силах страны.

«Государственный оборонный заказ, который мы приняли на совете национальной безопасности и обороны, является очень оптимистичным. Он дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой. Мы планируем создать и закупить до двадцати наименований, которых у нас еще нет на вооружении. Большинство вооружения будет отечественного производства», - заявил украинский министр обороны в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Госбюджетом Украины на 2019 год предусмотрено финансирование выполнения задач обороны и безопасности в сумме 212 миллиардов гривен (порядка 7,5 миллиарда долларов), что составляет 5,37% украинского ВВП, сообщает РИА Новости.