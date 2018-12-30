Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

Президент Украины Петр Порошенко решил в этом году отказаться от традиционного отдыха на Мальдивах и встретить наступающий Новый год в президентской резиденции в Ивано-Франковской области.

Видимо, после прошлогоднего скандала, разразившегося на Украине после новогоднего отпуска Порошенко на Мальдивских островах, и в преддверии выборов украинский президент решил быть ближе к народу и встречать Новый год в родных пенатах. Выбор места для празднования Нового года пал на особняк «Синегора» в Прикарпатье. Именно в этой резиденции в свое время очень любил отдыхать предыдущий украинский лидер Виктор Янукович.

Президентская дача «Синегора» представляет собой поместье площадью почти 11 тысяч гектаров с особняком, канатной дорогой, рестораном, прудом, часовней и питомником с животными. Расположена резиденция в 60 километрах от Ивано-Франковска, сообщает РИА Новости.