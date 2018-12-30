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В Финляндии в автокатастрофе погибла семья из России
30 декабря 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Российская семья погибла в ДТП на севере Финляндии. Автомобиль, в котором ехало семейство, столкнулся с грузовиком на автомагистрали около города Оулу. Водитель грузовика в происшествии не пострадал.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.00 оп местному времени (16.00 мск). «В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли мужчина и женщина, а также их несовершеннолетний сын», - сообщила финская полиция.
По предварительным данным, причиной автокатастрофы могли стать плохие дорожные условия. Несмотря на то, что у легкового автомобиля были хорошие зимние шины, дорога была слякотной и скользкой. Финские правоохранительные органы проинформировали представителей российских властей о происшествии, сообщает РИА Новости.
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