В Финляндии в автокатастрофе погибла семья из России

Российская семья погибла в ДТП на севере Финляндии. Автомобиль, в котором ехало семейство, столкнулся с грузовиком на автомагистрали около города Оулу. Водитель грузовика в происшествии не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.00 оп местному времени (16.00 мск). «В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли мужчина и женщина, а также их несовершеннолетний сын», - сообщила финская полиция.

По предварительным данным, причиной автокатастрофы могли стать плохие дорожные условия. Несмотря на то, что у легкового автомобиля были хорошие зимние шины, дорога была слякотной и скользкой. Финские правоохранительные органы проинформировали представителей российских властей о происшествии, сообщает РИА Новости.