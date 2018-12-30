Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления

Президент России Владимир Путин направил поздравительные письма с новогодними пожеланиями первым лицам Великобритании – премьер-министру Терезе Мэй и королеве Елизавете II.

Глава российского государства поздравил с наступающим Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра британского правительства Терезу Мэй. В поздравительных письмах Владимир Путин пожелал адресатам и членам их семей крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему народу Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии – благополучия и процветания, сообщается на сайте Кремля.

Отношения между РФ и Великобританией обострились в марте уходящего года после того, как в Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не дожидаясь результатов расследования, заявила, что в отравлении «с высокой долей вероятности» замешаны российские спецслужбы.