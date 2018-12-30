Что нагадали президенту США Дональду Трампу?

Ещё 18 лет назад, когда Дональд Трамп был всего лишь миллионером и шоу-меном, на его пути встретилась цыганка, которая иносказательно предсказала его дальнейшую судьбу. Конечно же, Трамп ничего не понял и тем более не поверил.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов,

в 2000 году цыганка нагадала Трампу, что лет этак через 20 в его жизни всё так изменится, что он будет жить в бесплатном жилье, которое ему уступит чернокожая семья.



Трамп гадалку выгнал. Теперь жалеет, наверное. Ему сейчас тем более нужна магическая помощь неведомых сил, чтобы понять, идти ли ему на следующие президентские выборы, когда и с этим сроком всё не слава Богу - чиновничьи места пустуют, никто из политической элиты не хочет идти работать ни в Белый дом, ни в Госдеп, пережидая пятилетний срок и оберегая своё резюме. Трампу приходится заполнять вакансии своими родственниками и друзьями, но всё равно работать некому.



Накануне Нового года работа правительства США заблокирована из-за нежелания выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой. Тут, конечно, нужна цыганка-гадалка, чтобы разобраться.



Но его российский коллега Владимир Путин, несмотря на напряженность отношений между Россией и США и санкции, поздравил Трампа и европейских лидеров с наступающим Новым годом. А вот украинского президента Порошенко не поздравил. Наверное, кто-то нагадал Путину, что песенка Порошенко спета.



