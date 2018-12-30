После Brexit Британия планирует открыть новые военные базы

Великобритания планирует открыть новые военные базы после выхода из Европейского Союза. Согласно последней информации, данные объекты появятся в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон отметил, что две новые военные базу могут быть созданы в Брунее или Сингапуре, на острове Монтсеррат или в Гайане. Власти Великобритании считают, что Brexit станет важнейшим моментом для страны со времен окончания Второй мировой войны. Именно сейчас, по словам Уильямсона, следует вернуть Соединенному Королевству статус "глобального игрока", передает ФБА "Экономика сегодня".

Отметим, что в настоящий момент Британия располагает базами в Гибралтаре, на Кипре, на Фолклендских островах, а также на острове Диего-Гарсия, который расположен в Индийском океане.