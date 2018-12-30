Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 30 декабря, поздравил с наступающими Новым годом и Рождеством мировых лидеров и руководителей различных международных организаций.

Как сообщается сегодня на официальном сайте Кремля, Путин направил поздравления своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, отметив, что сотрудничество двух стран плодотворно развивается.

Также российский лидер поздравил с праздниками главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заявил, что очень рад хорошим отношениям двух государств.

Поздравительная телеграмма была направлена также властям КНР.

В послании французскому лидеру Эммануэлю Макрону Владимир Путин отметил, что у российско-французских отношений есть большой потенциал.

Кроме того, президент РФ поздравил с наступающим Новым годом сирийского коллегу Башара Асада, подчеркнув, что Москва и в дальнейшем будет помогать властям и народу САР в борьбе с терроризмом, а также в защите территориальной целостности и суверенитета страны.

В обращении к лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву Путин отметил динамичное развитие связей двух стран.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с грядущими праздниками лидеров Венесуэлы, Южной Кореи, Сербии и других государств.

Ранее сообщалось, что российский политик направил поздравления канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.