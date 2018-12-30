Очередное землетрясение произошло в Индонезии

Утром в понедельник, 30 декабря, стало известно, что в Индонезии произошло очередное землетрясение. Согласно последней информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Южной Суматры.

Уточняется, что магнитуда землетрясения составляла 5,9 балла по шкале Рихтера. Эти данные сегодня предоставили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Как передает RT , подземные толчки произошли на глубине 172 километра.

К настоящему моменту сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения в Индонезии не поступало.