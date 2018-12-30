В США из-за хакеров не могут напечатать новые выпуски крупнейших изданий

Неизвестные хакеры вывели из строя одну из крупнейших типографий в Соединенных Штатах Америки. Из-за атаки в настоящий момент задерживается выпуск нескольких популярных американских изданий.

Согласно последней информации, в частности, не удается напечатать необходимый тираж Wall Street Journal, New-York Times и других изданий.

Установлено, что это случилось из-за компьютерного вируса, который практически моментально поразил все этажи типографии. В течение трех дней эксперты пытаются устранить эту программу, однако пока не преуспевают, передает в воскресенье, 30 декабря, "Россия 24".