СМИ сообщают о новых военных испытаниях в Северной Корее

В СМИ появилась информация о том, что Северная Корея провела новые военные испытания. Речь идет о тестировании телеметрического оборудования для отслеживания данных о полетах баллистических ракет.

Источники утверждают, что испытания были проведены в первой половине декабря. Подобные тестирования свидетельствуют о том, что Северная Корея занимается разработкой ракетных вооружений, хотя ранее власти страны утверждали, что прекратили испытывать межконтинентальные баллистические ракеты, передает издание Yomiuri.

Отметим, что специалисты из США и Республики Корея постоянно отслеживают радиоволны в КНДР. Информация об испытаниях была получена именно при помощи перехвата волн.