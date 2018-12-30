Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit
30 декабря 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, предполагается, что Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года.
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30 декабря 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, предполагается, что Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года.
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