Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье, 30 декабря, сообщил, что Великобритании не следует ждать от ЕС решения по Brexit. Политик также порекомендовал британским властям "собраться с силами".

Юнкер отметил, что Евросоюз не намерен любыми способами удерживать Британию в своем составе и не собирается предлагать какое-либо решение по Brexit, передает RT

Daily Mail. Кроме того, глава ЕК заметил, что в настоящий момент члены британского парламента не доверяют ни премьер-министру страны Терезе Мэй, ни Европейскому Союзу, пишет