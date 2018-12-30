Ким Чен Ын сообщил, что хочет продолжать развитие отношений с Южной Кореей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что намерен развивать отношения с Республикой Корея. Глава КНДР направил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину письмо с соответствующей информацией.

Ким Чен Ын в своем послании Мун Чжэ Ину подчеркнул, что обе страны в последнее время приняли всевозможные практические меры для того, чтобы преодолеть многолетние разногласия между Корейской Народно-Демократической Республикой и Южной Кореей.