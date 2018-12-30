Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукогового оружия

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукового оружия в Иран и Северную Корею. Отмечается, что подобные ракеты могут развивать скорость до 25 тысяч километров в час.

Обозреватель The National Interest Закари Кек отметил, что высота, на которой летают гиперзвуковые ракеты, а также их маневренность, превращают этот тип оружия в весьма сложную цель для систем ПВО.

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В издании отметили, что сейчас лишь три страны проводят на своих территориях полноценные испытания таких ракет – США, Россия и Китай. КНР, вероятно, будет располагать рабочими ракетами уже в 2020 году.

Журналист убежден, что по мере совершенствования данного оружия, оно будет распространяться по миру, а это может быть крайне опасным.