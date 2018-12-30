На парик красотки случайно попали искры, вследствие чего он начал полыхать. На помощь победительнице конкурса сразу бросились несколько человек, которым удалось оперативно потушить огонь, передает утром в воскресенье, 30 декабря, нигерийское издание Daily Post.
В настоящий момент не установлено, по какой причине искры начали падать на голову девушек. Специалисты осматривают место случившегося.
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