У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" в ходе церемонии награждения загорелся парик. 24-летняя Доркас Касинда в момент этого инцидента находилась на сцене на виду у всего зала.

На парик красотки случайно попали искры, вследствие чего он начал полыхать. На помощь победительнице конкурса сразу бросились несколько человек, которым удалось оперативно потушить огонь, передает утром в воскресенье, 30 декабря, нигерийское издание Daily Post