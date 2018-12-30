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Абэ: в переговорах с РФ по мирному договору существует множество проблем
30 декабря 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о множестве проблем в рамках переговоров с Россией по территориальному вопросу и мирному договору. В начале 2019 года Токио планирует их обсуждение с Москвой.
Абэ подчеркнул, что хочет начать конкретное обсуждение всех сложностей в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 21 января в Москве, передает информационное агентство Kyodo. По словам премьер-министра Японии, российская сторона демонстрирует серьезное намерение заключить мирный договор.
Синдзо Абэ также ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, дали ли власти США свое согласие на то, что американские военные базы не будут находиться на Курилах, если их части будут переданы Японии.
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