Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане в истории американской политики". Речь идет о "сговоре" предвыборного штаба политика с властями Российской Федерации.

Трамп отметил, что "величайшим обманом" является именно фальсификация сговора и добавил, что если бы это действительно случилось, то участие в нем принимали бы демократы и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Действующий американский лидер заявил, что и Министерство юстиции, и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование для Клинтон, а теперь все это выглядит абсолютно незаконным. "Факты уже известны", – заключил Трамп на своей страничке в соцсети Twitter.