Китайский аппарат "Чанъэ-4" скоро приступит к исследованию обратной стороны Луны
30 декабря 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
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30 декабря 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
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